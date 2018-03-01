Брянцев морально готовят к паводку

В Брянске спасатели готовят население к весеннему паводку.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 21 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Брянску провели подворовые обходы в Радице-Крыловке, ежегодно страдающей от подтоплений.

Спасатели провели с местными жителями инструктаж о правилах поведения на воде и распространили наглядную агитацию.

В этом году из-за обильных мартовских снегопадов в Брянской области прогнозируют обильное половодье.