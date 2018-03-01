Брянцев морально готовят к паводку
В Брянске спасатели готовят население к весеннему паводку.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 21 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Брянску провели подворовые обходы в Радице-Крыловке, ежегодно страдающей от подтоплений.
Спасатели провели с местными жителями инструктаж о правилах поведения на воде и распространили наглядную агитацию.
В этом году из-за обильных мартовских снегопадов в Брянской области прогнозируют обильное половодье.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
Крупнейший в России провайдер цифровых услуг «Ростелеком» стал официальным российским спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
В январе-феврале 2018 года нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и неисправности автотранспортных средств привели к двукратному росту дорожно-транспортных происшествий.
Группа компаний «Надежда» – один из лидеров по количеству строящегося жилья в брянском регионе – сдала два девятиэтажных дома в жилом комплексе «На Советской» в центре Брянска.