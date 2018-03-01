Пресс-служба мэрии запуталась в брянских градоначальниках
Сотрудники пресс-службы Брянской городской администрации забыли, кто есть кто в здании на площади Ленина, 35.
Рассказывая о грядущем поощрении лучших работников культуры и искусства Брянска 30 тысячами рублей, пресс-служба сообщила, что награждение проведут два главы городской администрации: Александр Макаров и Александр Хлиманков. Последний, напомним, возглавляет Брянский горсовет – название его должности звучит как «глава города Брянска».
«Двоевластие» в Брянске, когда ключевые для города решения принимают как мэр, так и глава, не раз становилось поводом для споров. В частности, блогер Николай Виткевич заявлял, что фактически городом «руководят два человека, дублирующие функции друг друга», и требовал их отставки. «Сросшиеся» за одним рабочим столом градоначальники также становились героями карикатур.
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