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В Брянске сняли на видео апокалипсис в духе Хичкока

Опубликовано Сегодня, 09:00

Огромная стая птиц напугала жителей Брянска.

22 марта стаю заметили и сняли на видео в Володарском районе. «Апокалипсис на Новостройке», – пишет автор записи.

Горожане отмечают, что «второй день такое творится», и «Хичкок с его «Птицами» отдыхает в сторонке».

«У птиц биочасы, им нельзя объяснить, что наша зима немного задержалась», «Птицы прилетели, а тут зима, и в шоке, не знают, что делать», – предполагают брянцы.

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