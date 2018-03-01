В Брянске сняли на видео апокалипсис в духе Хичкока

Огромная стая птиц напугала жителей Брянска.

22 марта стаю заметили и сняли на видео в Володарском районе. «Апокалипсис на Новостройке», – пишет автор записи.

Горожане отмечают, что «второй день такое творится», и «Хичкок с его «Птицами» отдыхает в сторонке».

«У птиц биочасы, им нельзя объяснить, что наша зима немного задержалась», «Птицы прилетели, а тут зима, и в шоке, не знают, что делать», – предполагают брянцы.