В брянской колонии строго режима делают мебель для детей
В исправительной колонии строгого режима № 2 в Брянске освоили производство школьной мебели.
Как сообщили в региональном УФСИН, заключенные изготавливают школьные парты и стулья для детей разных возрастов, учительские столы, шкафы и полки для учебных пособий, компьютерные столы и любую школьную мебель по желанию заказчика.
Колония получила разрешительные документы для производства мебели. Недавно заключенные выполнили первый заказ на поставку мебели в школу Стародубского района.
Для изготовления мебели колония приобрела форматно-раскроечный, кромко-облицовочный и сверлильно-присадочные станки. На производстве задействованы 17 осужденных.
В числе основных заказчиков государственные, муниципальные, образовательные, детские учреждения и подразделения уголовно-исполнительной системы.
Напомним, в прошлом году брянские заключенные изготовили мебель для нового здания Прокуратуры Брянской области.
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