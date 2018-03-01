В брянской колонии строго режима делают мебель для детей

В исправительной колонии строгого режима № 2 в Брянске освоили производство школьной мебели.

Как сообщили в региональном УФСИН, заключенные изготавливают школьные парты и стулья для детей разных возрастов, учительские столы, шкафы и полки для учебных пособий, компьютерные столы и любую школьную мебель по желанию заказчика.

Колония получила разрешительные документы для производства мебели. Недавно заключенные выполнили первый заказ на поставку мебели в школу Стародубского района.

Для изготовления мебели колония приобрела форматно-раскроечный, кромко-облицовочный и сверлильно-присадочные станки. На производстве задействованы 17 осужденных.

В числе основных заказчиков государственные, муниципальные, образовательные, детские учреждения и подразделения уголовно-исполнительной системы.

Напомним, в прошлом году брянские заключенные изготовили мебель для нового здания Прокуратуры Брянской области.



