В Брянске открыли новый пешеходный маршрут
В Брянске презентовали экскурсионный маршрут «Градостроительный ансамбль советского периода».
Как сообщили в областной библиотеке имени Тютчева, автор маршрута – Евгения Званская.
Новые маршруты по Брянску и окрестностям разрабатываются в рамках проекта «Сохраним вместе», поддержанного Фондом президентских грантов РФ. В Брянской области его реализует региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
В презентации маршрута «Градостроительный ансамбль советского периода» участвовали историки, архитекторы, краеведы, студенты, сотрудники и читатели библиотеки.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
«Ростелеком» подвел итоги проведения видеонаблюдения и видеотрансляции на выборах Президента РФ, которые прошли во всех регионах России 18 марта 2018 года. «Ростелеком» обеспечивал видеонаблюдение и функционирование портала трансляции по поручению Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
В январе-феврале 2018 года нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и неисправности автотранспортных средств привели к двукратному росту дорожно-транспортных происшествий.
Группа компаний «Надежда» – один из лидеров по количеству строящегося жилья в брянском регионе – сдала два девятиэтажных дома в жилом комплексе «На Советской» в центре Брянска.