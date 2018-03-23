Брянцы слушали концерт памяти Хворостовского с включенными телефонами

Брянцы удивили московских артистов включенными во время концерта мобильными телефонами.

22 марта в КЗ «Дружба» прошел вечер памяти оперного певца Дмитрия Хворостовского, скончавшегося от опухоли мозга 22 ноября 2017 года. На сцену вышли музыканты Брянского губернаторского симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна и солисты ведущих оперных театров России: Большого театра и «Геликон опера», исполнившие вокальные произведения отечественной и зарубежной классики.

Как рассказали ИА «Город 32» зрители, на сцену также вышла экс-начальник областного управления культуры, музыковед Наталья Сомова. Пока она рассказывала брянцам о заслугах Дмитрия Хворостовского, в зале то и дело раздавались телефонные звонки. И даже замечания Сомовой не убедили зрителей выключить телефоны.

Музыканты, вероятно, уже привыкшие к разному зрителю, отнеслись к ситуации спокойно и с пониманием.