В брянской больнице № 2 будут тушить условный пожар

В Соловьиной роще областного центра появится парк культуры и отдыха, работы по его возведению уже начались, сообщили в комитете по информационной политике администрации Смоленска.

Брянск, 26 марта - АПХ «Мираторг», ведущий производитель основных видов мяса в России, сообщает, что на всех фермах крупного рогатого скота, расположенных в Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Смоленской, Калининградской областях, внедрена система электронной ветеринарной сертификации.

Смоленск получит двадцать трамваев из Москвы уже в этом сезоне – об этом стало известно 26 марта во время оперативного совещания в администрации города.

Ранее судимый за кражу житель Рославльского района решил заняться старым «ремеслом» и совершил кражу кошелька у пенсионерки; злоумышленник задержан, и ему грозит срок.

В период весенних школьных каникул в Смоленском регионе Московской железной дороги с 22 по 30 марта 2018 года железнодорожники совместно с правоохранительными органами проводят оперативно-профилактическую акцию «Безопасность», направленную на предупреждение нарушений пешеходами правил безопасного поведения и снижение количества несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта.

Смоленские следователи завели уголовное дело на мужчину, подозреваемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении подростка, сообщила пресс-служба СУ СК региона.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на базе больницы пожарные отработают действия по тушению условного пожара. Учение начнется в 10.00.

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В Брянске стартовал Федеральный проект. 12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.

«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году «Ростелеком» подвел итоги проведения видеонаблюдения и видеотрансляции на выборах Президента РФ, которые прошли во всех регионах России 18 марта 2018 года. «Ростелеком» обеспечивал видеонаблюдение и функционирование портала трансляции по поручению Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Расписание объединяющего Калужскую и Брянскую области электропоезда №6003 изменится 27 марта 27 марта на станции Сухиничи-Главные Брянского региона Московской железной дороги 2018 года железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности поездов, в том числе после эксплуатации железнодорожной инфраструктуры в зимний период.

Брянскэнерго в феврале взыскало с должников более 11 миллионов рублей за поставленную электроэнергию Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.