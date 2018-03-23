В Брянске автомобилистку разозлила припаркованная посреди дороги скорая

В Брянске автомобилистка возмущена поведением «водятла» – водителя скорой помощи, помешавшего ей проехать по узкой улице.

Своим гневом и возмущением водитель под ником Татьяна Браун поделилась в соцсетях.

«Душераздирающий крик просто!!!! Все знают, что скорую помощь надо на дороге пропускать, так же во дворах! Не так давно был пост про то, как молодой человек не уступил дорогу скорой, за что был привлечен к административке. Так вот к чему я клоню... сегодня ехала я в поселок Бордовичи, в частном секторе. И тут скорая... припаркована посреди дороги!!!! Я сигналила, стояла минут 10! В итоге мужчина выглянул в окно, посмотрел, что я стою, и дальше благополучно завесил шторы», – жалуется девушка.

Столкнувшись с непониманием водителя, она позвонила в скорую «и объяснила ситуацию, что рядом с домом может стать трактор, а водитель кинул автомобиль на дороге».

«На что мне сказали: мы позвоним, водитель отъедет. В итоге я поехала в объезд. И когда уже ехала обратно, это чудо стояло. Так никто и не отъехал!!!! Так что, водитель, который работал 25.03, знай, ты последний водятел!!!! Пускай люди знают своих героев в лицо!!!!» – заключила автомобилистка.