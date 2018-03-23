В Минске рассказали о трагедии брянской Хацуни

На научной конференции «Хатынь и ее сестры: трагедия и память», посвященной дню памяти сожженной фашистами Хатыни, рассказали о деревне Хацунь, сожженной в 1941 году.

В Беларуси за годы войны было уничтожено 9093 населенных пункта, и это ‒ не окончательные цифры, историки продолжают находить архивные документы, подтверждающие трагедии сестер Хатыни. Этим исследованиям и была посвящена конференция, проведенная в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. В конференции приняли участие ученые Беларуси, России, Германии, Литвы, Польши, Словакии.

Организаторами конференции выступили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Институт истории НАН Беларуси и Фонд содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память».

Белорусская деревня Хатынь была сожжена фашистами вместе с жителями 75 лет назад, 22 марта 1943 года. В огне погибли 149 человек. В день памяти этой трагедии в Минске рассказали и о сестре Хатыни ‒ деревне Хацунь, расположенной недалеко от Брянска.

Трагедия Хацуни случилась в октябре 1941 года. Тогда немецкий офицер отдал приказ «наказать» жителей деревни за смерть двух солдат, убитых красноармейцами в ее окрестностях. Всех селян и их постояльцев ‒ в деревеньке останавливались бежавшие из горящего Брянска мирные жители ‒ расстреляли. Жертвами фашистов стали 318 человек, из них 60 – дети.