В Брянске 35 человек покаялись в абортах
В Брянске прошел покаянный молебен о прощении греха детоубийства.
В храме во имя блаженной Матроны Московской за богослужением молились 35 человек, сообщает Брянская епархия.
По окончании молебна со словами проповеди выступил настоятель храма иерей Иоанн Секирин. Он отметил, что вина за грех аборта лежит и на мужчинах, которые своим поведением, словами, равнодушием толкают женщину на этот шаг, поэтому они также должны каяться и брать на себя ответственность.
В Брянске, сообщили в епархии, для женщин, оказавшихся в трудной ситуации, действует Фонд поддержки семьи: телефон 37-05-08 (по будням), e-mail fond-family32@mail.ru. Федеральный бесплатный анонимный телефон доверия 8 (800) 100-48-77.
В Брянской епархии также отметили, что любой прихожанин может организовать подобный молебен в своем храме.
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