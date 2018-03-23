Брянец потратил 4 часа и 1000 рублей, чтобы помочиться в б/у стаканчик
Жителя Брянска возмутил процесс получения справки для ношения оружия.
Очередная жалоба опубликована на сайте областного департамента здравоохранения.
«Для того чтобы получить заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием, мне пришлось стоять с 09.40 в очереди из примерно 80 человек, большую часть из которых составляли граждане ближнего зарубежья. К 11.00 я смог зайти в здание, и еще через полчаса подошла моя очередь. Далее за 1000 рублей мне предоставили б/у стаканчик, на мои возмущения ответили: они же обрабатываются… В 2018 году мне дают помытую одноразовую посуду для сбора анализов, за тысячу рублей!» – сообщает брянец.
По его словам, «сам одноразовый мультитест стоит в рознице около 150 рублей».
В результате печать об отсутствии противопоказаний пациент получил лишь в 13.20.
Он просит чиновников обратить внимание на качество оказываемых услуг и разобраться в сложившейся ситуации.
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