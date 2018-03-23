Торговые центры в Брянске назвали смертельно опасными

Посетителям торговых центров в Брянске будет сложно выжить в случае пожара, заявил журналист Александр Чернов.

Как сообщил Чернов после трагедии в Кемерово на своей странице в соцсети, в зоне риска крупнейшие торговые центры Брянска: «Мельница» («В случае крупного возгорания хотя бы в одном конце вытянутого здания пробраться на другой конец будет невероятно сложно. А значит, просто выжить»), ТРЦ Тимошковых («Многоэтажная башня с такими же плохо продуманными путями эвакуации, огромными площадями, в которых в случае задымления на раз-два можно потерять всякую ориентацию в пространстве»), «гиперсараи» «Линия» и «Европа» («Их потенциальная опасность для посетителей вызывает не меньше тревог и опасений») и даже «Аэропарк» («При пожаре лифты остановятся, а выход к эскалаторам посреди огромных стеклянных галерей этого ТРЦ еще надо будет умудриться найти. Особенно в огромной людской давке, порожденной неминуемой паникой»).

«Опасность брянцев, так любящих субботне-воскресные шопинги и просто вечерние прогулки по разным ТРЦ, подстерегает чуть ли не повсеместно. Избежать этого может помочь лишь решительное желание (и не только оно) властей и надзорщиков взять владельцев и руководителей ТРЦ, а также сотрудников из числа своих же проверяющих за известные болезненные места. Чтобы первые перестали подходить формально к вопросам обеспечения безопасности людей, а вторые осуществляли проверки не только на бумаге. Вот только возьмут ли всех их за эти самые места, большой очень вопрос, как мы все понимаем – не маленькие, чай», – заключил он.