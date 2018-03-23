Брянцы боятся посещать торговые центры

После трагедии в Кемерово жители Брянска опасаются посещать торгово-развлекательные центры.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли десятки людей, включая детей, брянцы обсуждают в соцсетях. Многие изучают схемы зданий ТРЦ, чтобы заблаговременно отыскать эвакуационные выходы.

«В Брянске все крупные детские развлекательные центры выше 2-го этажа: «Аэропарк», «Мельница», «Маугли» и пр.!!! О чем еще говорить... Выходы эвакуационные в «Аэропарке» кто-то то видел? Лифт и эскалатор? Будем надеяться, что есть... или появятся в ближайшее время!», «ДК, спортивные комплексы, школы искусств. Часто ходим, особенно старые здания, и вижу, что запасные выходы закрыты!», «В Брянске во всех ТЦ детские развлекаловки тоже находятся высоко, и никто не думал об этом до случившегося. Теперь страшно идти в них с семьей», «Мы ходим не только развлекаться, но чаще заниматься с детками. И не везде увиденное радует. Запасные выходы часто заперты, особенно в старых зданиях ДК», – пишут горожане.

27 марта в Брянске начались массовые проверки торговых центров. Однако жители областного центра опасаются, что они могут оказаться формальными.