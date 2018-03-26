29 марта в Володарском районе Брянска отключат горячую воду

В связи с трагедией в Кемерово во всем областях России проверят в плане пожарной безопасности места массового скопления людей – кинотеатры, торговые центры и другие заведения, и Смоленск в этом вопросе не исключение; во время брифинга начальник ГУ МЧС региона Алексей Назарко сообщил, какие объекты проверят в первую очередь.

Смоляне стали меньше употреблять спиртных напитков, тем не менее алкоголизм остается проблемой многих жителей региона.

В Смоленской области выбрали скверы и парки, которые благоустроят в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Льносеющие хозяйства Смоленской области могут получить кредиты на льготных условиях для проведения весенней посевной кампании. Мера поддержки будет предоставляться Смоленским областным фондом поддержки предпринимательства по поручению Губернатора Алексея Островского.

Смоленские школьники смогут поправить здоровье не только в оздоровительных организациях региона, но и на Азове и в Крыму.

Трубопровод на улице Нахимсона в областном центре в рамках второго этапа масштабного капитального ремонта 29 марта заменят сотрудники «Квадры», об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Отключение связано с планово-ремонтными работами на водоводе Деповского водозабора по ул. Космонавтов, 46б.

Как сообщили в мэрии, ограничения будут действовать по следующим адресам:

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