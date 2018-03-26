29 марта в Володарском районе Брянска отключат горячую воду
29 марта Брянский городской водоканал ограничит горячее водоснабжение в Володарском районе.
Как сообщили в мэрии, ограничения будут действовать по следующим адресам:
– ул. Паровозная, дома № 1 – № 7;
– ул. Володарского, дома № 1 – № 16;
– ул. Никитина, дома № 2, № 2а, № 4;
– ул. Космонавтов, дома № 1 – № 81;
– ул. Мичурина, дома № 68 – № 83а;
– ул. Гудок, дома № 1 – № 17;
– ул. Суворова, дома № 1, № 2, № 3;
– ул. Димитрова, дома № 1 – № 48, № 7/1, № 46б, № 48/1, № 48/2, № 58, № 60;
– пер. Островского, дом № 1;
– ул. Локомотивная, дом № 5;
– Ледовый дворец и его котельная.
Отключение связано с планово-ремонтными работами на водоводе Деповского водозабора по ул. Космонавтов, 46б.
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