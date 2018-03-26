В Брянской области прогнозируют понижение температуры

Ранее судимый житель Смоленского района, 31-летний мужчина, вспомнив уголовное прошлое, снова совершил преступление, пострадала женщина; злоумышленник уже задержан, и на него завели уголовное дело.

Весенне-полевые работы не за горами, в связи с этим смоленским аграриям дадут на безвозмездной основе 1 250 тонн минеральных удобрений, сообщила пресс-служба областной администрации.

Сотрудники смоленского СИЗО №1 дисциплинарно наказаны за случай, произошедший в декабре 2017 года, когда заключенный пытался сбежать из прогулочного дворика, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

23-летний парень из Сафонова пойдет под суд за то, что совершил мошенничество в отношении местного жителя, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Несмотря на то, что до второго месяца весны осталось несколько дней, зима и не думает уходить восвояси; ночью 28 марта смолян ожидает снова сильный мороз, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

Ночью местами небольшой снег, мокрый снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, 28 марта в области будет облачно с прояснениями.

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