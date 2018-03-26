В Брянской области прогнозируют понижение температуры
Синоптики прогнозируют понижение температуры в Брянской области.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, 28 марта в области будет облачно с прояснениями.
Ночью местами небольшой снег, мокрый снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до -11…-6 ºC, днем столбик термометра покажет -2…+3 ºC.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
«Ростелеком» создал систему видеонаблюдения для инновационного центра «Сколково»,выступив в роли системного интегратора полного профиля. Кроме работ по проектированию зон обзора и архитектуры сети, специалисты компании выполнилистроительно-монтажные работы по установке камер наблюдения и монтажу опор освещения, а также пуско-наладку оборудования. Созданная система включает почти 200 средств видеонаблюдения, включая комплексывидеофиксации нарушений «Стрелка».
27 марта на станции Сухиничи-Главные Брянского региона Московской железной дороги 2018 года железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности поездов, в том числе после эксплуатации железнодорожной инфраструктуры в зимний период.
Группа компаний «Надежда» – один из лидеров по количеству строящегося жилья в брянском регионе – сдала два девятиэтажных дома в жилом комплексе «На Советской» в центре Брянска.