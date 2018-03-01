Брянские ТРЦ проверяют на пожарную безопасность

В Брянской области проходят проверки торгово-развлекательных центров.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, после трагедии в Кемерово брянские ТРЦ поверяют на предмет пожарной безопасности. Основанием для внеплановых проверок стало поручение Генеральной прокуратуры РФ.

К организованным прокуратурой проверкам привлечены пожарные, которые проверяют функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения.

Также оценивается уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и другие внештатные ситуации.

Напомним, после пожара в «Зимней вишне» в Кемерово брянцы опасаются посещать торговые центры.