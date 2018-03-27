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В Брянске водитель бросил машину и перевел старушку через дорогу

Опубликовано Сегодня, 11:30

В Брянске добрый поступок водителя сняли на видео.

Как рассказала в соцсетях автор записи, жительница Брянска Лилия Копачева, в районе Брянского госуниверситета водитель «вышел из машины, оставив ее на дороге на аварийке, чтобы перевести бабулечку через дорогу, потому что она не уложилась в выделенное светофором время».

По ее словам, «этот человек заслуживает, чтобы его добрый поступок увидели».

«Приятно, что есть такие люди у нас! Каждая бабушка – это чья-то мать, он помог ей, а кто-то поможет его родному человеку», «Молодец, человек, на таких людях и держится этот мир», «Подозрительно хороший. Это точно Брянск?», «Редкость для нашего города», – пишут в комментариях горожане.

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