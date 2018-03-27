Летом откроют авиасообщение между Брянском и Анталией – соцсети
В июне могут открыть прямые авиарейсы из Брянска в турецкую Анталию.
Такая информация появилась в группе Международного аэропорта «Брянск» в соцсети. По данным группы, вылеты начнутся 9 июня и продлятся до 2 октября. Рейсы будут выполняться один раз в 10-11 дней авиакомпанией Royal Fly на самолетах Boeing 757-200.
Вылет из Брянска в 14.25, прилет в Анталию в 17.55. В обратном направлении: в 9.05 из Анталии, в 12.12 – приземление в Брянске.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
«Ростелеком» предлагает пакет «Киномания» – коллекцию отличного кино и сериалов для всех членов семьи. Пакет включает более 20 лучших фильмовых каналов,а также ViPViasatPremium и AmediatekaHomeofHBO с возможностью круглосуточно и безлимитно смотреть кинохиты и самые нашумевшие сериалы мира. Тысячи фильмов и сериалов в пакете доступныпо уникальной цене – за 349 рублей в месяц (вместо 733 рублей в месяц, если оформлять подписки по отдельности).
На станции Брянск-Льговский продолжается строительство нового пешеходного моста. На сегодняшний день железнодорожники выполнили 75% от общего объема строительно-монтажных работ. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, работы ведутся по графику.
Несколько лет назад на границе Володарского района Брянска появился уникальный эко-микрорайон «Сосновый бор». Его визитной карточкой стал сосновый лес, окружающий весь микрорайон, а также собственная инфраструктура, продуманная до мелочей.
Мы открываем колонку заместителя руководителя-начальника отдела Брянского УФАС России Натальи Александровны Новиковой. В колонке будут рассматриваться интересующие вопросы, которые можно задать, кликнув по кнопке «Обратная связь».