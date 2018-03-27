Летом откроют авиасообщение между Брянском и Анталией – соцсети

В июне могут открыть прямые авиарейсы из Брянска в турецкую Анталию.

Такая информация появилась в группе Международного аэропорта «Брянск» в соцсети. По данным группы, вылеты начнутся 9 июня и продлятся до 2 октября. Рейсы будут выполняться один раз в 10-11 дней авиакомпанией Royal Fly на самолетах Boeing 757-200.

Вылет из Брянска в 14.25, прилет в Анталию в 17.55. В обратном направлении: в 9.05 из Анталии, в 12.12 – приземление в Брянске.