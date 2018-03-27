«Это ужас»: в Брянске сняли на видео убитый переход «имени мэра Тулупова»
Подземный переход в Советском районе Брянска пришел в ужасающее состояние спустя три года после обещания властей провести ремонт.
Видео, демонстрирующее нелицеприятный вид перехода на пересечении проспекта Станке Димитрова и улицы Красноармейской, в Сети опубликовала жительница Советского района Екатерина Самигуллина.
«Ноги можно переломать. Старым людям и детям ходить опасно, – рассказала она. – Никто ничего не делает. Все бездействуют. У нас тут детки ходят со школы. Льется по стенам, все размывается, лестница сыпется, ливневка уже забита до самого верха… Такая у нас красота».
«Да это ужас, я с ребенком на коляске переходила, спуска нет, подъема тоже, коляску по ступенькам тащила, это просто ужас», «Привет Брянской горадминистрации», «За последние несколько лет эта зима показала, что в нашем городе разгильдяйство и безразличие ко всему, касаемо благоустройства для людей», – возмущаются брянцы.
Напомним, в 2015 году в подземный переход на «Полтиннике» спустился мэр Вячеслав Тулупов, ныне – брянский омбудсмен. Оставшись недовольным его состоянием, Тулупов пообещал вскоре начать ремонтные работы. Спустя три года переход «имени Тулупова» продолжает разрушаться.
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