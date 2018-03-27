Экс-главу Синезерок будут судить за мошенничество с участками
Бывшая глава Синезерского сельского поселения Навлинского района попалась на мошенничестве с использованием служебного положения.
Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, с 2010 по 2012 год глава инициировала передачу земельных участков местной жительнице для оформления на них права собственности и дальнейшей продажи третьим лицам. Таким образом продать удалось два участка в деревне Кольцовка. Размер причиненного бюджету ущерба составил 246 тысяч рублей.
Преступление выявили во время прокурорской проверки – по ее итогам следователи возбудили уголовное дело.
Также, напомним, на мошенничестве попались чиновники из Трубчевского района и мэрии Брянска.
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