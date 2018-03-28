«Тотальный диктант» в Брянске пройдет на базе филиала Президентской академии

В этом году площадкой для проведения «Тотального диктанта» снова станет Брянский филиал РАНХиГС.

Ежегодная международная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля. В рамках акции все желающие смогут проверить свое знание русского языка. Диктант проводится силами волонтеров и активистов, сообщали в Брянском филиале РАНХиГС.

Вуз становится площадкой для «Тотального диктанта» четвертый год подряд. В прошлом году участие в акции приняли более 40 филиалов Президентской академии. На площадках РАНХиГС «Тотальный диктант» написали более 5 тысяч человек, треть из которых государственные и муниципальные служащие. Всего диктант объединил более 200 тысяч человек из 71 страны.

В этом году ожидается не меньший интерес к акции. В головной академии текст прочитает директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

Текст для «Тотального диктанта – 2018» подготовила писательница Гузель Яхина. По ее словам, в тексте описывается один день учителя немецкой словесности в 40-е годы прошлого века.

Ранее авторами текстов были Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачев и Леонид Юзефович.

Регистрация на сайте «Тотального диктанта» начнется 4 апреля.