На площади Ленина в Брянске сфотографировали скопление «ждунов»
Властям Брянска не удается решить транспортные проблемы.
В вечернее время суток уехать проблематично даже из центра города.
Вечером 30 марта на остановке на площади Ленина в Советском районе сфотографировали несколько десятков человек, ожидающих маршрутку.
«9 вечера, а уехать с площади Ленина невозможно. Все стоят и чего-то ждут», – отмечает автор фото.
Горожане сообщают, что еще более критичная ситуация сложилась в других районах Брянска. «Не смешите… Это вы еще с Володарки в Бежицу 55-ю не ждали», «32-ю на Ходаринку хрен дождешься что утром, что в обед, так же и вечером. Проще пешком уйти», «В 21 час на Первый Брянск вообще не уедешь», – жалуются брянцы.
Напомним, чиновники из Брянской горадминистрации регулярно устраивают проверки соблюдения графика движения водителями маршруток. В этом году в Брянск также доставили троллейбусы, ранее курсировавшие по Москве. Однако все эти меры оказались малоэффективными: пассажиры до сих пор испытывают сложности, связанные с работой городского транспорта.
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