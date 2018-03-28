В последний день марта Брянск замело снегом
31 марта на Брянск вновь обрушилась зимняя метель.
«Февраль, феврарт, феврель, феврай», – шутят горожане.
По данным регионального ГУ МЧС, днем в субботу в Брянске и области ожидается переменная облачность. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя с мокрым снегом, местами гололед, налипание мокрого снега, местами туман, ночью и утром на дорогах гололедица.
Ветер южный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3…+8 ºC.
Напомним, предыдущие мартовские снегопады стали настоящим испытанием для брянских коммунальщиков.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
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На станции Брянск-Льговский продолжается строительство нового пешеходного моста. На сегодняшний день железнодорожники выполнили 75% от общего объема строительно-монтажных работ. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, работы ведутся по графику.
Несколько лет назад на границе Володарского района Брянска появился уникальный эко-микрорайон «Сосновый бор». Его визитной карточкой стал сосновый лес, окружающий весь микрорайон, а также собственная инфраструктура, продуманная до мелочей.
Мы открываем колонку заместителя руководителя-начальника отдела Брянского УФАС России Натальи Александровны Новиковой. В колонке будут рассматриваться интересующие вопросы, которые можно задать, кликнув по кнопке «Обратная связь».