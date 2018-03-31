Чернов рассказал об освобождении «первого критика» Богомаза – Тюлина

Экс-депутат Брянской областной Думы Александр Тюлин вышел на свободу.

Об освобождении Тюлина, «первого посаженного при Богомазе критика брянского губернатора» со ссылкой на источники в правительстве области рассказал журналист Александр Чернов.

Напомним, Александра Тюлина приговорили к трем годам колонии за уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере и незаконной рубке леса в особо крупном размере.

«В свой дом в Красногорском районе Подмосковья вернулся из мест не столь отдаленных, после 9 месяцев отсидки, экс-депутат Брянской облдумы, лесопромышленник и бывший руководитель регионального отделения партии «Родина» Александр Тюлин, – сообщает Чернов. – Тот самый весьма не бедный бизнесмен Тюлин, с померкнувшей теперь славой, который еще несколько лет назад встал в резкую оппозицию к тезке и тогда еще лишь врио губернатора Брянской области Александру Богомазу. Понравиться такое новоиспеченному главе региона, прошедшему чуть позднее через горнило формальных губернаторских выборов, вряд ли могло. И, думаю, не понравилось. Тем более у Тюлина были, насколько я помню, неслабые такие амбиции на губернаторское кресло. Занять его у Михалыча, утверждают некоторые, само собой по результатам выборов, были все шансы. Но на выборах Александр Богомаз заметной конкуренции не ощутил».

По словам Чернова, «вскоре появилась информация о проверках на лесозаготовительном предприятии не в меру «осмелевшего» тезки», при этом Александр Богомаз «не жалел разных слов в адрес не слабо его критиковавшего оппонента». Сам Тюлин, заявляет Чернов, назвал дело против него сфабрикованным.

Остаток срока он проведет с браслетом на ноге. «Но руки у Тюлина уже куда свободнее, можно сказать, почти развязаны. Светлый ум он, говорят источники, тоже сохранил, да и состояние, пусть и не в прежнем размере, но все же тоже при нем… Посадить можно всех, и не по разу, и надолго. Но рано или поздно кто-то да возвращается. Не сломленным, а только еще больше раззадоренным и, не исключено, что слегка обозленным», – убежден Александр Чернов.