Днем в Брянской области потеплеет до +11

ДТП с участием грузовой машины случилось на днях в поселке Хиславичи, сообщил Смоленский автопортал.

Работники смоленской «Квадры» проведут работы по замене трубопровода на улице Чаплина в областном центре 2 апреля, в связи с чем часть домов на семи улицах останется без горячей воды и тепла, сообщили в пресс-службе предприятия.

Авария с участием иномарки Ford случилась на Медгородке в областном центре 31 марта, сообщил Смоленский автопортал.

Дорожное полотно начали ремонтировать в Сафонове Смоленской области, речь идет об улицах Энгельса, Советской, Репина, Горной, Ковалева – именно на них стартовал ямочный ремонт, сообщили в пресс-службе администрации Сафоновского района.

Сразу пять машин врезались на проспекте Строителей в областном центре 2 апреля, из-за аварии на дороге образовался большой затор, сообщил паблик «drive 2 smolensk» в соцсети.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 8-13 метров в секунду.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в понедельник, 2 апреля, в области будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь, местами туман.

Актуальные темы

Новости партнёров

В Брянске стартовал Федеральный проект. 12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.

Ростелеком предложил брянцам год кино по цене одного билета «Ростелеком» запустилакцию «Год кино»для новых и действующих абонентов сервисов«Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ». По её условиям, всего за 260 рублей можно на год получить доступ к лучшим отечественным и зарубежным фильмам и сериалам.Подключиться к акции и получить комплект, включающий пакеты «Легкий +», «Твое кино», AmediaPremium, а такжеподписку «AmediatekaHomeof HBO», можно до 30 апреля 2018 года.

Строительство нового пешеходного моста на станции Брянск-Льговский выполнено на 75% На станции Брянск-Льговский продолжается строительство нового пешеходного моста. На сегодняшний день железнодорожники выполнили 75% от общего объема строительно-монтажных работ. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, работы ведутся по графику.

Брянскэнерго в феврале взыскало с должников более 11 миллионов рублей за поставленную электроэнергию Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.

Эко-микрорайон «Сосновый бор» ждет новых жильцов Несколько лет назад на границе Володарского района Брянска появился уникальный эко-микрорайон «Сосновый бор». Его визитной карточкой стал сосновый лес, окружающий весь микрорайон, а также собственная инфраструктура, продуманная до мелочей.

