Европейский циклон принес потепление в Брянскую область
Циклон из Зарубежной Европы принес потепление в Брянскую область.
Потепление в центральных регионах выходит за рамки климатических значений, сообщает Гидрометцентр России.
3 апреля прохождение холодного атмосферного фронта западно-европейского циклона снизит температуру воздуха. Ночная температура в Брянской области составит +2…+6 °С. Днем в регионе воздух прогреется до +8 °С.
При этом ожидаются небольшие и умеренные осадки – преимущественно дождь, местами с мокрым снегом, ветер 8-13 метров в секунду, ночью с порывами до 15 метров в секунду.
И даже такая температура на несколько градусов выше климатической нормы для начала апреля, отмечает Гидрометцентр.
С 4 апреля погода опять возьмет курс на постепенное потепление, которое достигнет апогея в пятницу, 6 апреля. Днем столбик термометра покажет +10…+16 °С.
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