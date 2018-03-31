Европейский циклон принес потепление в Брянскую область

Циклон из Зарубежной Европы принес потепление в Брянскую область.

Потепление в центральных регионах выходит за рамки климатических значений, сообщает Гидрометцентр России.

3 апреля прохождение холодного атмосферного фронта западно-европейского циклона снизит температуру воздуха. Ночная температура в Брянской области составит +2…+6 °С. Днем в регионе воздух прогреется до +8 °С.

При этом ожидаются небольшие и умеренные осадки – преимущественно дождь, местами с мокрым снегом, ветер 8-13 метров в секунду, ночью с порывами до 15 метров в секунду.

И даже такая температура на несколько градусов выше климатической нормы для начала апреля, отмечает Гидрометцентр.

С 4 апреля погода опять возьмет курс на постепенное потепление, которое достигнет апогея в пятницу, 6 апреля. Днем столбик термометра покажет +10…+16 °С.