Брянский мясокомбинат наказали за расчет с уволенным сотрудником

Пятимесячная девочка скончалась в смоленской «Клинической больнице» №1, ранее о случившемся в соцсетях сообщила мать ребенка; следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

Более 250 старшеклассников из 65 областей России приняли участие во Всероссийской олимпиаде по праву; результаты заключительного этапа соревнования уже подведены, одним из призеров стал ученик смоленской школы №39 Иван Овчинников, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Очистка города от скопившегося за зиму снега – одна из основных тем оперативного совещания в администрации города Смоленска, которое состоялось 2 апреля.

Мэр Смоленска 2 апреля во время оперативного совещания в администрации города особое внимание уделил теме ремонта дорог.

Исковое заявление о прекращении работы торгово-развлекательного центра «Зебра» в Арбитражный суд Смоленской области подала администрация города, об этом стало известно 2 апреля во время оперативного совещания.

Конкурсные процедуры по определению подрядных организаций для проведения благоустройства скверов и дворов в рамках проекта «Комфортная городская среда» стартовали, об этом стало известно 2 апреля во время оперативного совещания в администрации города.

Выяснилось, что при увольнении на предприятии нарушили требования Трудового кодекса РФ. Уволенный 17 января работник получил расчет лишь 19 января и 15 февраля.

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