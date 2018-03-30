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Брянский мясокомбинат наказали за расчет с уволенным сотрудником

Опубликовано Сегодня, 17:00

ОАО «Брянский мясокомбинат» уличили в нарушении трудовых прав сотрудника.

После поступившей жалобы региональная Госинспекция труда провела на мясокомбинате внеплановую проверку.

Выяснилось, что при увольнении на предприятии нарушили требования Трудового кодекса РФ. Уволенный 17 января работник получил расчет лишь 19 января и 15 февраля.

За нарушения Брянский комбинат привлекли к административной ответственности.

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