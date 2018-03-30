Российский ботаник обнаружил в Брянской области новый вид флоры
В Брянской области обнаружили новый для России вид флоры.
Как сообщили в Брянском госуниверситете имени академика Петровского, на днях в вузе с рабочим визитом побывал известный российский ботаник Андрей Щербаков.
Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры высших растений биологического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Щербаков посетил естественно-географический факультет БГУ.
Он провел работу по анализу фондов Гербария БГУ (BRSU), итогом которой станут уточнение распространения некоторых редких растений водной флоры в Средней России и идентификация сложных для определения таксонов в университетской коллекции.
Визит ботаника – результат многолетнего сотрудничества с учеными Брянского госуниверситета по изучению растительного покрова Центральной России, отметили в БГУ.
В рамках встречи ученые обсудили перспективы развития Гербария БГУ, получившего в 2012 году международный статус, и будущие совместные проекты по инвентаризации флоры.
В гербарной коллекции обнаружен новый вид для флоры России – Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John 1920, собранный доцентом Панасенко в 2017 году в Карачевском районе.
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