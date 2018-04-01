Брянцам показали танцующих роботов и катушку Теслы
В Брянске работает интерактивная выставка «Робополис».
До 22 апреля на 4-м этаже ТРЦ «Родина» горожане могут увидеть новейшие научные достижения в области робототехники, потрогать вещи из будущего, познакомиться и даже пообщаться с 50 уникальными роботами.
Новейшие роботы, имитирующие движения человека, танцуют под зажигательную музыку. Посетители также могут ознакомиться с работой трансформатора Теслы, молнии от которого превращаются в мелодию.
В числе героев выставки девушка-робот Кики – первый российский робот с расширенным функционалом вербального и невербального общения, легендарная собака-робот AIBO от Sony, робот с русской душой Деревяка и повторяющий движения Мекканоид.
Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия. Помимо этого, организованы мастер-классы, на которых можно порисовать 3D-ручкой, придумать костюм робота и попробовать себя в роли изобретателя.
Выставка работает ежедневно с 10.00 до 21.00 до 22 апреля.
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