«Партизаны снялись со стоянки»: центр Брянска превратился в свалку
Огромная свалка образовалась в районе площади Партизан в Брянске.
Фото возмущенные горожане опубликовали в соцсетях. «Привет службам. Центр города. Площадь Партизан», – пишет автор снимков Валерий Дмитриевич.
«Партизаны только снялись со стоянки», – иронизируют одни интернет-пользователи. «Причем со стоянок во всех районах», «Сомневаюсь, чтобы партизаны после себя такой срач оставили», – отвечают им другие.
«Это безобразие уже целую неделю», – также сообщают жильцы прилегающих домов.
«Бескультурье – главная проблема нашего народа. Как варвары живем. Где жрем, там и срем. А потом ноем», – отмечают брянцы.
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