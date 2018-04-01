«Партизаны снялись со стоянки»: центр Брянска превратился в свалку

Огромная свалка образовалась в районе площади Партизан в Брянске.

Фото возмущенные горожане опубликовали в соцсетях. «Привет службам. Центр города. Площадь Партизан», – пишет автор снимков Валерий Дмитриевич.

«Партизаны только снялись со стоянки», – иронизируют одни интернет-пользователи. «Причем со стоянок во всех районах», «Сомневаюсь, чтобы партизаны после себя такой срач оставили», – отвечают им другие.

«Это безобразие уже целую неделю», – также сообщают жильцы прилегающих домов.

«Бескультурье – главная проблема нашего народа. Как варвары живем. Где жрем, там и срем. А потом ноем», – отмечают брянцы.