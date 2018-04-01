Умер председатель брянского союза ветеранов Афганистана Александр Фетисов

Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант-2018» снова состоится, к ней приобщаться, как обычно, и жители Смоленской области, сообщили организаторы.

Дорога от улицы 2-й Верхний Волок до деревни Новосельцы появится в Смоленске, заказчик по разработке проекта уже определен, сообщили в пресс-службе администрации города.

37-летнему пасечнику из Ярцева приглянулся пчелиный домик на чужом дачном участке, мужчина решил его забрать; злоумышленник задержан, и ему грозит срок.

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, продолжает наращивать производство высококачественной говядины и увеличил объем производства в 1 квартале 2018 года до 22,2 тысяч тонн, что на 38% превышает показатель за аналогичный период 2017 года.

Министерство сельского хозяйства РФ приняло решение в 2018 году возместить часть затрат аграриев, которые проводили культуртехнические мероприятия – расчистку земель от древесины и кустарников; смоленские сельхозпредприятия в этом плане не стали исключением, об этом стало известно 3 апреля во время совещания в администрации региона.

Своими личными и профессиональными качествами он снискал уважение боевых товарищей, коллег и общественности.

Как сообщили в Правительстве Брянской области, председатель региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Александр Фетисов принимал активное участие в общественной жизни, внес большой вклад в дело патриотического воспитания молодежи.

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