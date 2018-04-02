В Брянске выпустили подарочное издание стихов современных поэтов
12 апреля в Брянске презентуют сборник стихотворений «Брянские поэты. Избранное».
В издание вошли стихотворения брянских поэтов ХХ и ХХI веков: Николая Рыленкова, Петра Проскурина, Николая Грибачева, Валентина Динабургского, Галины Карташовой, Людмилы Ашеко, Виктора Володина, Павла Прагина и других.
Книга издана в типографии «Аверс» в продолжение подарочной серии наряду с миниатюрными томиками Толстого и Тютчева. Подготовил сборник председатель правления областной общественной писательской организации Союза писателей России Владимир Сорочкин при помощи поэтессы, кандидата филологических наук Натальи Шестаковой.
Презентация начнется в 15.00 в областной библиотеке имени Тютчева. В программе выступления брянских поэтов, знакомство с издательскими новинками. Член Союза композиторов России Михаил Аксенов исполнит песни на стихи брянских поэтов.
Вход свободный.
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