«Вороны, собаки, крысы»: на помойке у детсада в Брянске кипит жизнь
Очередная свалка образовалась у детского сада в Брянске.
Как сообщают жители Советского района, коммунальщики не наводят порядок на мусорке у детского сада № 129 «Подсолнушек» по 1-му проезду Станке Димитрова. Отходы раскиданы по всей округе, что привлекает к детсаду представителей животного мира.
«Детский садик 129, напротив мусорка, какая же здесь санитария? Вороны, собаки, крысы», – пожаловалась автор фото Таня Горина.
Напомним, ранее крыс заметили у детского сада № 11 «Зернышко» в Бежицком районе. В этом году стихийная свалка образовалась даже в районе площади Партизан. Городские власти пообещали начать месячник по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры 9 апреля.
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