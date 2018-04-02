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В Брянске 106 водителей отказались сдать права в ГИБДД

Опубликовано Сегодня, 19:00

В ГИБДД Брянска обеспокоены дисциплиной водителей, лишенных «прав».

С начала года 106 автомобилистов, лишенных водительских удостоверений, добровольно не сдали «права» в ГИБДД.

В Госавтоинспекции полагают, что «в ряде случаев граждане не знакомы с процедурой сдачи водительского удостоверения, не знают о негативных правовых последствиях такого рода бездействий».

Водителям напомнили: с 1 сентября 2013 года сотрудники ГИБДД перестали изымать водительские удостоверения у нарушителей. В соответствии с требованиями КоАП РФ водитель обязан самостоятельно сдать удостоверение в течение трех дней после вступления в силу постановления суда.

При его утрате необходимо подать заявление в ГИБДД. В случае уклонения от сдачи срок лишения прерывается.

Срок лишения начинается со дня сдачи либо изъятия водительского удостоверения или получения подтверждения о его утрате, отметили в ГИБДД.

Тем, кто сядет за руль без «прав», грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

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