В Брянске 106 водителей отказались сдать права в ГИБДД
В ГИБДД Брянска обеспокоены дисциплиной водителей, лишенных «прав».
С начала года 106 автомобилистов, лишенных водительских удостоверений, добровольно не сдали «права» в ГИБДД.
В Госавтоинспекции полагают, что «в ряде случаев граждане не знакомы с процедурой сдачи водительского удостоверения, не знают о негативных правовых последствиях такого рода бездействий».
Водителям напомнили: с 1 сентября 2013 года сотрудники ГИБДД перестали изымать водительские удостоверения у нарушителей. В соответствии с требованиями КоАП РФ водитель обязан самостоятельно сдать удостоверение в течение трех дней после вступления в силу постановления суда.
При его утрате необходимо подать заявление в ГИБДД. В случае уклонения от сдачи срок лишения прерывается.
Срок лишения начинается со дня сдачи либо изъятия водительского удостоверения или получения подтверждения о его утрате, отметили в ГИБДД.
Тем, кто сядет за руль без «прав», грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.
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