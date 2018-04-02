Житель Брянска заплатил налоги в России, чтобы летать на родину в Израиль
41-летнему жителю Брянска пришлось рассчитаться с долгами, чтобы попасть на родину.
Как сообщили в региональном УФССП РФ, житель Советского района задолжал 41 тысячу рублей по налогам.
При этом он планировал регулярно летать на свою родину в Израиль. Однако из-за долгов приставы ограничили его в праве выезда за пределы России.
«Примененная мера поспособствовала оплате задолженности в полном объеме, так как гражданину необходимо постоянно летать за границу, а имеющаяся задолженность могла помешать запланированным поездкам», – отметили в УФССП.
Долг житель Брянска погасил в полном объеме.
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