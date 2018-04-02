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В Фокинском районе Брянска на два дня понизят напор воды

Опубликовано Сегодня, 16:44

В Фокинском районе Брянска понизят напор воды.

Как сообщили в городской администрации, напор в городской сети водопровода будет понижен 9 и 10 апреля.

Ограничения связаны с работами на водоводе.

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