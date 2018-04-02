В Фокинском районе Брянска на два дня понизят напор воды
В Фокинском районе Брянска понизят напор воды.
Как сообщили в городской администрации, напор в городской сети водопровода будет понижен 9 и 10 апреля.
Ограничения связаны с работами на водоводе.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
«Ростелеком» объявляет о старте оказания облачной услуги «Внешнее видеонаблюдение» в ЦФО. Это один из сервисов технологии «Умный дом» для удалённого контроля происходящего вокруг квартиры или дома. Например, во дворе, на детской площадке, в подъезде или на автостоянке. Изображение с камер транслируются в режиме реального времени, а видеопоток сохраняется на серверах «Ростелекома». Абонент может наблюдать за происходящим онлайн или позднее просмотреть в архиве записи за неделю.
Обеспечение безопасности и надежности движения поездов во время весеннего половодья находится в зоне особого внимания железнодорожников. Ежегодно на полигоне Московской железной дороги проводятся масштабные подготовительные работы по безопасному пропуску ледохода, весеннего паводка и ливневых вод.
Несколько лет назад на границе Володарского района Брянска появился уникальный эко-микрорайон «Сосновый бор». Его визитной карточкой стал сосновый лес, окружающий весь микрорайон, а также собственная инфраструктура, продуманная до мелочей.
Мы открываем колонку заместителя руководителя-начальника отдела Брянского УФАС России Натальи Александровны Новиковой. В колонке будут рассматриваться интересующие вопросы, которые можно задать, кликнув по кнопке «Обратная связь».