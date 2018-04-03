Брянский джентльмен поменял девушке спустившее колесо

Жительница Брянска Елена Карпова благодарил спасителя в соцсетях.

В Советском районе Брянска на помощь автомобилистке со спущенным колесом пришел оказавшийся рядом мужчина.

«У меня случилась вот такая неприятность. Я водитель, но колеса не умею менять. Когда я поняла, что что-то не так (я была в районе 54-й школы), естественно, остановилась, так как нельзя было ехать дальше. Пыталась кому-то позвонить. И вот мой спаситель, сам подошел и предложил помощь. Все сделал», – рассказала Елена Карпова.

Девушка выразила благодарность мужчине, которого она успела сфотографировать за работой.

«Огромное спасибо ему!» – пишет Елена Карпова.



