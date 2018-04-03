Брянцев просят пожертвовать на роспись кафедрального собора

Жителей Брянска просят оказать посильную помощь кафедральному собору.

Баннер с просьбой о пожертвованиях разместили на заборе у собора по проспекту Ленина в Советском районе. Брянцев призывают «внести свой вклад в благое дело» – роспись стен и сводов кафедрального собора.

Те, кто готов оказать помощь, могут обратиться по адресу электронной почты divobks@mail.ru.