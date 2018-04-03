В Брянской области продолжают скорбеть о жертвах пожара в Кемерово

В Брянской области продолжаются траурные мероприятия, связанные с трагедией в Кемерово.

Как сообщает региональное правительство, сегодня воспитанники ДДЮТ имени Гагарина возложили цветы и игрушки к месту памяти о погибших в Кемерово на плоощади Партизан в Советском районе Брянска.

Вчера акцию по просьбе простых жителей организовали волонтеры студенческих отрядов. Брянцы продолжают нести цветы и свечи на площадь Партизан.