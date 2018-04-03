В Брянской области продолжают скорбеть о жертвах пожара в Кемерово
В Брянской области продолжаются траурные мероприятия, связанные с трагедией в Кемерово.
Как сообщает региональное правительство, сегодня воспитанники ДДЮТ имени Гагарина возложили цветы и игрушки к месту памяти о погибших в Кемерово на плоощади Партизан в Советском районе Брянска.
Вчера акцию по просьбе простых жителей организовали волонтеры студенческих отрядов. Брянцы продолжают нести цветы и свечи на площадь Партизан.
Новости регионов
«Мираторг» инвестировал свыше 40 млн рублей в строительство учебно-технического центра для специалистов растениеводства межрегионального проекта КРС
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
«Ростелеком» объявляет о старте оказания облачной услуги «Внешнее видеонаблюдение» в ЦФО. Это один из сервисов технологии «Умный дом» для удалённого контроля происходящего вокруг квартиры или дома. Например, во дворе, на детской площадке, в подъезде или на автостоянке. Изображение с камер транслируются в режиме реального времени, а видеопоток сохраняется на серверах «Ростелекома». Абонент может наблюдать за происходящим онлайн или позднее просмотреть в архиве записи за неделю.
С начала 2018 года в Брянском регионе Московской железной дороги отмечается значительное снижение случаев травмирования граждан в зоне движения поездов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 5 до 1.
Один из крупнейших брянских застройщиков – группа компаний «Надежда» – предлагает комфортные квартиры в новом жилом комплексе «Авалон».
Мы открываем колонку заместителя руководителя-начальника отдела Брянского УФАС России Натальи Александровны Новиковой. В колонке будут рассматриваться интересующие вопросы, которые можно задать, кликнув по кнопке «Обратная связь».