В Брянске сфотографировали «ВАЗ» с грязными носками на стекле

В Брянске сфотографировали необычно «украшенный» «ВАЗ».

Снимок сделан у драмтеатра в Советском районе. На нем видно, что из заднего пассажирского окна автомобиля свисают два несвежих носка.

«Брянский лайфхак по сушке носков», – сообщает в соцсетях автор фото Алексей Алексеев.

С какой целью владелец машины вывесил носки на всеобщее обозрение, неизвестно. «Вы забыли, в какой стране вы живете?», «Как тебе такое, Илон Маск?», «Учитывая количество луж, это скорее стирка!» – иронизируют интернет-пользователи.