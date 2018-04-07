«Люди не могут попасть домой»: у многоэтажки в Брянске обвалилось крыльцо

Жители центра Брянска жалуются на бездействие коммунальщиков.

Как рассказала в соцсетях жительница многоэтажного дома № 160а по улице Красноармейской в Советском районе Надя Гринева, у одного из подъездов обрушилось крыльцо.

«Пожилые люди не могут попасть домой», – сообщает девушка.

Из-за состояния ступеней подняться к подъезду действительно сложно не только пожилым, но и молодым людям. При этом управляющая компания, по словам жильцов дома, бездействует.





