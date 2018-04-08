Долги брянца за коммуналку взыскивали через работу

Брянец заплатил 68 тысяч рублей долга по коммуналке после обращения приставов к его начальству.

Как сообщили в региональном УФССП, житель Советского района Брянска задолжал по коммунальным платежам 68 тысяч рублей.

Добровольно погашать долг он отказывался. Судебные приставы приступили к принудительному исполнению решения суда.

Мужчине ограничили вправо выезда за пределы России, также было вынесено постановление об удержании денег по месту его работы.

«В конечном итоге гражданин решил полностью рассчитаться со своим долгом. Все вынесенные ограничения были сняты, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением», – отметили в УФССП.