В Брянской области выросла раскрываемость преступлений

В Брянской области стали чаще ловить преступников.

Состояние преступности за январь-март 2018 года проанализировали в региональной прокуратуре.

По данным прокуратуры, общая раскрываемость преступлений по сравнению с тремя первыми месяцами 2017 года увеличилась на 1,3% и составила 64,2. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений выросла на 3,1% и составила 69,5%.

При этом уровень преступности в регионе в расчете на 100 тысяч человек незначительно сократился и составил 285,4 преступления (на эту же дату годом ранее – 285,6).

В Брянской области по уровню преступности лидируют Бежицкий и Фокинский районы Брянска, а также Злынковский, Рогнединский, Выгоничский, Севский и Погарский районы.