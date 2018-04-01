Спасатели сгоняют брянских рыбаков со льда

60-летняя дама из Ярцева, преследуя корыстные цели, решилась на преступление и украла документ; она уже задержана, и ей «светит» срок.

В течение последних трех месяцев в Смоленске впервые выросли цены на бензин, об этом сообщило областное управление ФАС.

ООО «Брянский бройлер», оператор птицеводческого проекта лидера мясной отрасли России АПХ «Мираторг», произвел свыше 27,5 тысяч тонн высококачественного мяса птицы с начала 2018 года, что соответствует аналогичному показателю 2017 года. Птицеводческие площадки в Брянской области достигли проектной мощности и работают в штатном режиме.

Две машины столкнулись на пересечении улиц Памфилова и Кирова в областном центре 10 апреля, сообщает паблик «drive 2 smolensk» в соцсети.

По данным МЧС, по состоянию на 10 апреля на особом контроле находятся пять особо опасных мест в четырех районах области.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам регулярно проводят патрулирование на водных объектах и напоминают рыбакам о безопасности.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, несмотря на плюсовую температуру, рыбаки не стремятся закрывать сезон.

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