Поиск по сайту

Спасатели сгоняют брянских рыбаков со льда

Опубликовано Сегодня, 13:00

Брянские рыбаки не спешат прощаться с зимней рыбалкой.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, несмотря на плюсовую температуру, рыбаки не стремятся закрывать сезон.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам регулярно проводят патрулирование на водных объектах и напоминают рыбакам о безопасности.

По данным МЧС, по состоянию на 10 апреля на особом контроле находятся пять особо опасных мест в четырех районах области.

 1800
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • «Как Иисус»: брянских рыбаков не пугает подтаявший лед
  • Брянские рыбаки презрели законы физики
  • В Смоленской области не позволили погибнуть 30 рыбакам
  • МЧС предупреждает брянских рыбаков: выходить на лед уже опасно
  • Инспекторы ГИМС и журналисты посетили места зимней рыбалки
    •
    Новости регионов
    На перекрестке улиц Кирова и Памфилова в Смоленске случилось ДТП
    19:30:09 10-04-2018
    Две машины столкнулись на пересечении улиц Памфилова и Кирова в областном центре 10 апреля, сообщает паблик «drive 2 smolensk» в соцсети.
    АПХ «Мираторг» произвел более 27,5 тысяч тонн высококачественного мяса птицы с начала 2018 года
    17:46:29 10-04-2018
    ООО «Брянский бройлер», оператор птицеводческого проекта лидера мясной отрасли России АПХ  «Мираторг», произвел свыше 27,5 тысяч тонн высококачественного мяса птицы с начала 2018 года, что соответствует аналогичному показателю 2017 года. Птицеводческие площадки в Брянской области достигли проектной мощности и работают в штатном режиме.
    Стоимость топлива немного повысилась на смоленских заправках
    17:11:42 10-04-2018
    В течение последних трех месяцев в Смоленске впервые выросли цены на бензин, об этом сообщило областное управление ФАС.
    Подозреваемый в грабеже задержан в Смоленске
    16:46:01 10-04-2018
    Смоленские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении неоднократно судимого жителя областного центра, 28-летнего парня, подозреваемого в грабеже, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
    Кадровые перемены. Уволился начальник управления ЖКХ администрации Смоленска
    15:44:44 10-04-2018
    Пресс-служба администрации Смоленска сообщает, начальник управления ЖКХ Максим Азаров ушел со своей должности.
    Житель деревни Михейково лишился паспорта
    14:31:32 10-04-2018
    60-летняя дама из Ярцева, преследуя корыстные цели, решилась на преступление и украла документ; она уже задержана, и ей «светит» срок.
    Лента новостей
    Сегодня, 19:00
    За сутки уровень Десны в Брянске поднялся на 24 сантиметра
    Сегодня, 18:20
    На дорогах Брянска поймали 146 должников
    Сегодня, 17:40
    В Брянске двоих безработных поймали в магазине с украденной колбасой
    Сегодня, 17:00
    В Брянске сняли на видео ремонт вечной ямы (ВИДЕО)
    Сегодня, 16:20
    Полиция ищет очевидцев августовского ДТП в Сельцо
    Сегодня, 15:45
    Брянское правительство: отремонтировать все дороги сразу невозможно
    Сегодня, 15:40
    В Брянске трактор на скорости окатил тротуары грязной водой (ВИДЕО)
    Сегодня, 15:00
    В Брянском перинатальном центре умерла роженица
    Сегодня, 14:20
    Брянцев зовут на обсуждение границ Судков
    Сегодня, 13:40
    В Клинцах судили банду, заработавшую 2 миллиона на маткапитале
    Сегодня, 13:00
    Спасатели сгоняют брянских рыбаков со льда
    Сегодня, 12:30
    В Унече женщина убита в свой день рождения
    Сегодня, 12:00
    Подменив камень, поставщик обманул «Брянские бани» на 500 тысяч
    Сегодня, 11:30
    В Брянске затопило мост между Ходаринкой и Ковшовкой – движение закрыто
    Сегодня, 11:00
    Под Брянском водитель «ГАЗели» протаранил фуру с кирпичами (ФОТО)
    Сегодня, 10:30
    В Брянске пьяный водитель сбил пенсионерку: у женщины изуродовано лицо
    Сегодня, 10:00
    В Брянской области выросла раскрываемость преступлений
    Сегодня, 09:30
    Попавшемуся на взятке чиновнику из облправительства грозит до 8 лет
    Сегодня, 09:00
    В Брянске повесили указатель с ошибкой
    Сегодня, 08:30
    В Клинцах отец-мошенник лишил дочь жилья
    Сегодня, 08:00
    14 апреля в Бежице пройдут сплошные проверки
    Сегодня, 02:04
    Под Брянском столкнулись «ГАЗель» и фура (ВИДЕО)
    Вчера, 19:00
    Число коррупционеров в Брянской области сократилось более чем вдвое
    Вчера, 18:20
    Долги брянца за коммуналку взыскивали через работу
    Вчера, 17:40
    В Брянске подростки бросаются под машины на темных улицах
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 17:45
    АПХ «Мираторг» произвел более 27,5 тысяч тонн высококачественного мяса птицы с начала 2018 года
    Сегодня, 09:22
     «Мираторг» зарегистрировал название бургера «Брянский парень»
    Вчера, 17:51
    «ЭР-Телеком» подвел итоги года
    Вчера, 17:15
    «Дом.ru» и FOX HD проводят конкурс для поклонников шпионских игр
    Вчера, 16:31
    Благотворительный концерт «Творить добро»
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Брянца с температурой не пустили в поликлинику – мужчина выломал дверь
    Общество О главном
    В Брянске крестили заболевшую раком девочку
    Общество Регион О главном
    Крупнейшие брянские торговые центры признали опасными
    Политика О главном
    Мэра Брянска требуют уволить из-за разбитых дорог
    Общество О главном
    Зрителей эвакуировали во время представления в Брянском цирке
    Новости партнёров
    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.

    Ростелеком новости
    Виртуальная АТС от «Ростелекома» за 1 рубль в месяц

    Виртуальная АТС от «Ростелекома» за 1 рубль в месяц «Ростелеком» обновил тарифную линейку сервиса «Виртуальная АТС» для корпоративных клиентов. Теперь пользователи смогут пользоваться всем функционалом продукта за 1 рубль в месяц, а подключив вместе с телефонией услугу доступа в интернет в рамках пакетного предложения «Быть в плюсе» - еще и получать бесплатно до 1000 минут на исходящие звонки каждый месяц.

    РЖД новости
    Переезд 423 км на станции Навля будет закрыт для движения автотранспорта 13 апреля в связи с ремонтными работами

    В пятницу 13 апреля, с 9:00 до 16:00 брянские железнодорожники проведут ремонтные работы на переезде 423 км, расположенном на станции Навля. Работы направлены на обеспечение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.

    МРСК новости
    Брянскэнерго готовится к прохождению противопожарного периода
    В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» идет подготовка к работе в пожароопасный период. Сотрудники филиала реализуют комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарной защиты электросетевых объектов.
    РЖД новости
    «Надежда» предлагает квартиры возле Кургана Бессмертия

    «Надежда» предлагает квартиры возле Кургана БессмертияОдин из крупнейших брянских застройщиков – группа компаний «Надежда» – предлагает комфортные квартиры в новом жилом комплексе «Авалон».


    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи

    Мы открываем колонку заместителя руководителя-начальника отдела Брянского УФАС России Натальи Александровны Новиковой. В колонке будут рассматриваться интересующие вопросы, которые можно задать, кликнув по кнопке «Обратная связь».