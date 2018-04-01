Спасатели сгоняют брянских рыбаков со льда
Брянские рыбаки не спешат прощаться с зимней рыбалкой.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, несмотря на плюсовую температуру, рыбаки не стремятся закрывать сезон.
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам регулярно проводят патрулирование на водных объектах и напоминают рыбакам о безопасности.
По данным МЧС, по состоянию на 10 апреля на особом контроле находятся пять особо опасных мест в четырех районах области.
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