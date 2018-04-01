В Клинцах судили банду, заработавшую 2 миллиона на маткапитале

В Клинцах восемь человек предстали перед судом за мошенничество с материнским капиталом.

Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, с августа 2015 года по июнь 2016 года члены преступной группы искали матерей, желающих обналичить деньги из маткапитала, и предлагали им заключить фиктивные договоры о покупке жилья. Одновременно они подыскивали продавцов жилья, выступая в роли посредников.

Матери представляли в Пенсионный фонд ложные сведения о намерении использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий. Полученные деньги обналичивались и распределялись между соучастниками.

Размер ущерба превысил 2 миллиона рублей. При этом два человека лишились права на свое имущество.

Суд приговорил одну из членов группы – ранее судимую жительницу Клинцов – к пяти с половиной годам колонии общего режима. Остальные получили условные сроки.