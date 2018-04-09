В Клинцах честный таксист помог пенсионерке и отказался от награды
В Клинцах таксист отказался от «прибыли» и бескорыстно помог пенсионерке.
Как сообщили в региональном УМВД, 78-летней жительнице Клинцов позвонил неизвестный, представившийся ее сыном, и рассказал, что сбил человека. Он попросил срочно перечислить ему 100 тысяч рублей через платежный терминал. Пенсионерка сослалась на плохое здоровье – и тогда «сын» посоветовал передать деньги через таксиста.
Через несколько секунд в службу такси поступил заказ с адресом пожилой женщины. По вызову прибыл местный житель. Пенсионерка отдала ему деньги – по телефону звонивший попросил таксиста как можно скорее перечислить деньги на определенный номер и пообещал вознаграждение – 500 рублей.
Водитель понял, что имеет дело с мошенником, и вернул 100 тысяч пенсионерке.
Руководство клинцовской полиции решило поощрить таксиста, отдано от награды тот отказался.
«На моем месте так должен был поступить каждый порядочный человек. Я надеюсь, что все мои коллеги будут поступать так же, и никогда не станут соучаствовать в обмане пожилых людей», – заявил водитель такси.
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