В Почепе будет работать выездная мобильная приемная прокуратуры региона
Заместитель прокурора области Шойсорон Доржиев 19 апреля проведет личный прием граждан в Почепе, сообщает пресс-служба ведомства.
Прием организуют с одиннадцати утра до часу дня в здании прокуратуры Почепского района по адресу: г. Почеп, ул. Октябрьская, 3.
Записаться на личный прием можно по телефону в рабочие дни 8 (48345) 3-03-90. Также запись могут осуществить непосредственно в прокуратуре Почепского района.
Для регистрации необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность.
«Граждане могут обратиться на прием с заявлением о нарушении законов, своих прав и свобод либо в интересах иных лиц, представителями которых они являются», - рассказали в пресс-службе ведомства.
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