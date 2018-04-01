В Почепе будет работать выездная мобильная приемная прокуратуры региона

Заместитель прокурора области Шойсорон Доржиев 19 апреля проведет личный прием граждан в Почепе, сообщает пресс-служба ведомства.

Прием организуют с одиннадцати утра до часу дня в здании прокуратуры Почепского района по адресу: г. Почеп, ул. Октябрьская, 3.

Записаться на личный прием можно по телефону в рабочие дни 8 (48345) 3-03-90. Также запись могут осуществить непосредственно в прокуратуре Почепского района.

Для регистрации необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность.

«Граждане могут обратиться на прием с заявлением о нарушении законов, своих прав и свобод либо в интересах иных лиц, представителями которых они являются», - рассказали в пресс-службе ведомства.