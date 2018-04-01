До конца года в Брянске демонтируют еще 88 рекламных конструкций
Борьба с незаконно установленной рекламой продолжается в Брянске в 2018 году. Ход демонтажа обсудили на совещании, прошедшем в брянской городской администрации.
За прошедшие месяцы 2018 года с улиц города убрали уже 28 незаконных рекламных конструкций. 24 демонтировали собственники. Еще четыре пришлось убирать силами МБУ «Дорожное управление Советского района». На это из бюджета города потратили 60 тысяч рублей.
Планируется до конца года убрать еще 88 незаконных объектов. Искать подрядчика для выполнения этих работ будут при помощи муниципального заказа.
В 2017 году в городе демонтировали 166 рекламных щитов. 52 из них увезли принудительно, сумма затрат составила 629 тысяч рублей. Еще 114 конструкций убрали собственники. Они возместили городской администрации 127 тысяч рублей. Еще не возмещены расходы на сумму более 200 тысяч рублей.
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