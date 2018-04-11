В Супонево оштрафовали владельца рекламного прицепа

Владельца прицепа с рекламой в Супонево привлекли к административной ответственности.

Прицепом, установленным на огороженной забором обочине при выезде с АЗС по улице Шоссейной, заинтересовались в Брянском УФАС.

Прицеп с рекламой прицепов и фаркопов установлен так, что создает угрозу безопасности дорожного движения, ограничивает обзор дорожной ситуации и установленных позади дорожных знаков, пояснили в УФАС.

Антимонопольщики признали рекламу ненадлежащей, владельцу прицепа выдали предписание об устранении нарушения. Также его привлекли к административной ответственности. «Паркуйся правильно!» – заключили в ведомстве.