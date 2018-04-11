Брянский Россельхознадзор забраковал четыре лекарства для животных

Смоленский следком завершил расследование уголовных дел в отношении четырех жителей Гагаринского и Ярцевского районов, которые обвиняются во вступлении в половую связь с несовершеннолетним, сообщила пресс-служба ведомства.

Официальное открытие аттракционов в «Лопатинском саду» состоится в первых числах мая, в связи с этим в парке проводятся плановые работы по предсезонной подготовке каруселей к работе, об этом сообщила пресс-служба администрации.

Две машины столкнулись лоб в лоб на улице Маршала Еременко в областном центре 13 апреля, сообщает паблик «drive 2 smolensk» в соцсети.

В «Черный список. Смоленск» попал ЖКХ, который, по мнению местных жителей, не следит за состоянием дома, расположенного на улице Слобода-Садки.

При обнаружении этих препаратов в продаже владельцев животных и руководителей ветеринарных аптек просят обратиться в Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Телефон в Брянске 8 (4832) 41-09-67.

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