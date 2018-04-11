Брянский Россельхознадзор забраковал четыре лекарства для животных
Региональное Управление Россельхознадзора приостановило продажу четырех ветеринарных препаратов.
Из-за несоответствия требованиям качества ведомство забраковало следующие лекарства:
– «Раствор Рингера-Локка» (серия 0020717, срок годности 07.2019) производства ООО «СПАЗ-фарм», Саратовская область;
– «Вакцина ящурная культуральная моно- и поливалентная сорбированная инактивированная типов А, О, Азия-1» (серия 7421, срок годности 01.2019) производства ФКП «Щелковский биокомбинат», Московская область;
– «Витаминно-аминокислотный комплекс «Витам»» (серия 110817, срок годности 08.2019) производства ООО «Фирма «Биоветсервис», Томск;
– «Бивермектин» (серия 1, срок годности 01.2020) производства ООО «Торговый дом «БиАгро», Владимир.
При обнаружении этих препаратов в продаже владельцев животных и руководителей ветеринарных аптек просят обратиться в Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Телефон в Брянске 8 (4832) 41-09-67.
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